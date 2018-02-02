Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yükseköğretimde "sessiz devrim" olarak nitelendirilen düzenlemelere ilişkin çıkarılan yasaların yönetmelik ve usul esas çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim sistemi için senelerdir beklenen, üniversiteleri her düzeyde daha rekabetçi bir ortama yöneltecek, kaliteyi yükseköğretimdeki büyümenin merkezine oturtacak, YÖK'ün bazı yetkilerinin devredilerek kararlarının dış paydaşlara da açık, daha paylaşımcı bir şekilde alınmasını sağlayacak, üniversitelerin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağı yetiştirme süreçlerini teşvik edecek düzenlemeleri içeren "Üretim Reform Paketi"nin 1 Temmuz 2017 tarihinde yayımlandığı anımsatıldı.

"Üretim Reform Paketi" kapsamında 5 yönetmelik, 3 usul ve esas ile 2 genelgenin yayınlandığı belirtilen açıklamada, düzenlemelere ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Buna göre, yapılan düzenlemeler çerçevesinde idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Yükseköğretim kurumlarının misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşması sürecinin yasal bir zemine kavuşması, meslek yüksek okullarının organize sanayi bölgelerinde açılmasının ve iş yeri odaklı eğitimin teşvik edilmesi sağlandı.

"İnşallah daha nice başarılara imza atacağız"

Bilimsel Araştırma Projeleri'nden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bursiyer olarak desteklenmesi, emekli öğretim üyelerinin ihtiyaç duyulan alanlarda sözleşmeli istihdam edilmesi, üniversitelerde sermaye şirketi statüsünden "Teknoloji Transfer Ofisleri"nin kurulmasına olanak tanınırken, 7. yıl ücretli araştırma izni ile doktora sonrası araştırmacı istihdamı süreçleri de başlatıldı.

Açıklamada, "Yeni YÖK olarak başarılarımızdaki en büyük faktör, siz değerli akademisyenlerimizin desteklerini her zaman yanımızda hissetmemiz oldu. Hep birlikte çıktığımız kalite yolculuğunda inşallah daha nice başarılara imza atacağız. Yükseköğretim sistemimiz açısından onlarca yılın beklentisi olan bu düzenlemelerin yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.