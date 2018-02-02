Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı"nda, Konya'nın çok sayıda ilim ve irfan insanının yetiştiği önemli kentlerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin nitelikli bilgi üretimi ve insan faktörüyle mümkün olacağını vurgulayan Saraç, bunun için de küresel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemine sahip olunması gerektiğini dile getirdi.

"Büyük bir büyümeye şahit olunmuştur"

Saraç, yüksek öğretim alanındaki küresel gelişmelerle üniversite sayısı ve çeşitliliğinde artış yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Öğretme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliği, üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık yüksek öğretim kurumlarının daha şeffaf ve hesap verilebilir, her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir. Yeni Yükseköğretim Kurumu da artık bu temeller üzerine şekillenmektedir. Alınan kararlar bu hedefler doğrultusundadır. Ülkemizdeki yüksek öğretim okullaşma oranın artırılması, 2000'li yıllar öncesinde çözümlenmesi en öncelikli konu iken, özellikle 2003-2014 yılları arasında sayısal açıdan çok önemli gelişmeler sağlanmış, hatta bir sıçrama yaşanmıştır. Yatay büyüme olarak adlandırdığımız büyük bir büyümeye şahit olunmuştur. Öğrenci sayımız itibarıyla Avrupa'da yüksek öğretim alanında ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir."

Yüksek öğretim sisteminin son 10 yılda yaşanan bu büyümenin yanında, nitelik ve kalite bakımından da büyüdüğünü vurgulayan Saraç, bu kapsamda YÖK'ün son 3 yılda gerçekleştirdiği birçok yeni çalışma olduğunu aktardı.

Saraç, üniversitelerin bölgesel kalkınmada ana aktör konumuna geldiğine işaret ederek, bu bağlamda 8 ilden 12 üniversitenin KOP İdaresi Başkanlığı yerel kalkınma ajanslarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Çalıştayda ortak akıl, etkileşim ve işbirliği başlığında, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına gerçekleştirecek projelerin ele alındığını vurgulayan Saraç, son bölümünde ise "Çıkarımlar ve Öneriler" başlıklı bildirge paylaşacaklarını dile getirdi.

"310 bin öğrenci sayısı ile çok ciddi bir kitlesi var"

Saraç, KOP bölgesindeki üniversitelerin öğrenci sayılarının ciddi rakamlara ulaştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu 12 üniversitenin 310 bin öğrenci sayısı ile çok ciddi bir kitlesi var. 5 bin kişilik öğretim elemanı, bilim insanı grubu oluşturulmuş. Türkiye'nin kalkınmasını hedefleyen diğer kamu kurumları gibi, bu üniversitelerin faaliyetlerinin daha etkin şekilde devam etmesini istiyoruz. Konya'daki üniversitelere de baktığımızda hem vakıf hem de devlet üniversitelerimiz var. Bunlar başarılı üniversiteler. Burası üniversite şehri olma vasfını hakkıyla elde eden bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta, Konya'da teknik alanda faaliyet gösterecek yeni bir devlet üniversitesinin kurulması için çalışma husunda talimatları oldu. Buna yönelik de bir çalışma başlattık."

Çalıştaya, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bölgedeki 12 ÜNİKOP üniversitesinin rektör ve koordinatörleri ile bölge kalkınma ajanslarının yetkilileri katıldı.