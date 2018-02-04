Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya'da her yıl yüzlerce öğrenci Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları Programı'ndan yararlanabilmek için adeta sıraya giriyor.

Türkiye Bursları Programı çerçevesinde başkent Nairobi'de öğrenci mülakatları gerçekleştiren YTB Afrika Koordinatörü Burhan Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenyalı öğrencilerin Türkiye burslarına büyük ilgi gösterdiğini ve Türkiye Bursları Programı için Kenya'dan başvuru yapan öğrenci sayısının arttığına dikkati çekti.

Başoğlu, program için Kenya'da 2017'de 750 olan başvuru sayısının bu yılın ilk ayında bin 407'ye yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'de şu an itibariyle Kenyalı 100 öğrencinin burslu olarak okuduğunu ifade eden Başoğlu, "Kenya'da geçen sene yapılan mezun buluşması çok etkili oldu. YTB'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bulunan hesabına sadece Kenya'dan 1,5 milyon tıklanma aldık." dedi.

"Türkiye'de okumak istediğimi babamla ilk paylaştığımda çok mutlu oldu"

YTB'nin Nairobi'de düzenlediği mülakata katılmak için 6 saat uzaklıktaki Eldoret eyaletinden gelen 19 yaşındaki lise mezunu Mark Livoi, mülakat sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'de okumak istediğimi babamla ilk paylaştığımda çok mutlu oldu, bu şansı asla kaçırmamam gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Türkiye'de okumaya karar vermesinde sosyal medya üzerinden izlediği videoların etkili olduğunu söyleyen Livoi, Türk kültürü ve insanlarının yabancılara karşı sıcakkanlı yaklaşımlarının kendisini çok etkilediğini aktardı.

Livoi, "Türkiye şu an yaşadığım yere kıyasla çok çok gelişmiş bir yer. Eğitim hizmeti de çok iyi. Üniversitelerle ilgili araştırma yaptığımda okumak istediğim bölümde kendimi en çok geliştireceğim yerin orası olduğunu düşündüm." dedi.

Türkiye'de mimarlık veya mühendislik okumak istediğini söyleyen Livoi, "Burada mühendislik alanında yeterli eğitim yok. Özellikle İstanbul'a ve oradaki tarihi mimariye hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de olmanın benim için bir şans olacağına inanıyorum"

Mülakata katılan 25 yaşındaki Abdullahi Muhtar ise İstanbul'da okuyan bir arkadaşı aracılığıyla Türkiye Bursları Programı'ndan haberdar oluğunu söyledi.

Muhtar "Arkadaşım bana çok iyi şeyler söyledi, çok ısrar etti. Zaten maddi durumumuz yok. Kenya'da üniversite eğitimi almanız çok zor çünkü üniversite harçları konaklama çok pahalı. O yüzden Türkiye benim için bir nimet." dedi.

Türkiye'de İslam hukuku okumak istediğini söyleyen Muhtar, "Kenya genel itibariyle Hristiyan nüfusa sahip bir ülke ve benim çalışmak istediğim alanda burada imkan yok. Ben Müslüman bir insanım ve dinimi iyice öğrenmek ve bu alanda çalışma yapmak istiyorum. Özellikle İslam tarihini öğrenmek için Türkiye'de olmak benim adıma bir şans olacağına inanıyorum." diye konuştu.