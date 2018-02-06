Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) “Türkiye Bursları” ile eğitim gören öğrenciler, ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkısını heyecanla bekliyor. 3 yıl önce İstanbul’a gelen ve Marmara Üniversitesi’nde gazetecilik okuyan Maria Pia Ester Cristaldi onlardan biri. Cristaldi, İtalya ile Türkiye’yi birbirine çok benzetiyor. İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansı yapan Cristina Pellegrini ise “İtalyan öğrencilerin Türkiye’de okuması için çağrıda bulunuyorum. Burada okumak gerçekten çok büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Angelo Francesso Carlucci de “Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa arasında köprü konumunda. Erasmus için Türkiye’ye geldiğim dönemde burayı çok beğenmiştim. Şimdi tekrar doktora için Türkiye’ye geldim” diye konuştu.