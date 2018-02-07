Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeyi 81 ile gönderdi.

Bakan Yılmaz, genelgede, 2008 yılına girildiğinde okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısının 4 milyon 863 bin 414 kişi (yüzde 9,24) iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattıkları ve gerçekleştirdikleri "Ana-Kız Okuldayız" kampanyası sonunda 2012 yılında bu sayının 2 milyon 784 bin 257 kişiye (yüzde 4,93) düşürüldüğü bilgisini verdi.

2,5 milyona yakın

2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin olan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun 14 yaş ve üzerinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu nüfustan, örgün eğitim çağı dışına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bin 613'ünün (yüzde 4,09) halen okuma yazma bilmediğini bildirdi.

Kurslar 5 Mart'ta başlıyor

Genelgeye göre, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının ilk dönemi 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayacak. Bu kapsamda, 5-19 Şubat 2018 tarihleri arasında halk eğitimi merkezlerince il ve ilçelerdeki okuma yazma bilmeyenlerin tespiti için gerekli alan tarama çalışmaları yapılacak. Başlatılan çalışmaların etkin duyuru ve tanıtımı yapılacak.

Kurslar, 5 Mart'ta başlatılacak ve en geç 11 Mayıs'ta tamamlanacak. Seferberlik kapsamında açılacak okuma yazma kurslarında görev alan öğretmenlerin ücretleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ödenecek.

Cumhuriyetten bugüne okuma yazma kampanyaları

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince 1928'den bu yana çeşitli adlar altında okuma yazma öğretimine ilişkin kampanya ve seferberlik çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

1928'den 1959 yılına kadar Millet Mektepleri ve Halk Dershaneleri aracılığıyla okuma yazma alanında 97 bin 317 kurs açıldığını belirten Gül, 1 milyon 867 bin 920 kişinin bu kurslarda eğitim aldığını aktardı.

Çalışmalarla 1927'de yüzde 11 olan okur-yazarlık oranının 1935'te yüzde 20,4'e, 1950'de yüzde 33,6'ya, 1960'ta ise yüzde 39,5'e çıkarıldığını ifade eden Gül, günümüzde ise 14 yaş ve üstü çağ nüfusunun yüzde 95,9'unun okuma yazma bildiğini, geriye kalan yüzde 4,09 oranın ise okuma yazma bilmediğini ifade etti. Gül, çağ nüfusu içerisinde okuma yazma bilmeyen kadınların oranının yüzde 6,8, erkeklerin ise 1,28 olduğunu bildirdi.

MEB'de Yürütme Kurulu görev yapacak

Okuryazarlık sorununun başta İstanbul olmak üzere sürekli göç alan 10 büyük ilde toplandığına dikkati çeken Gül, bu illerin İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa, Van, Gaziantep, Mardin ve İzmir olarak sıralandığını belirtti.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak hedefimiz, okuma yazma bilmeyen herkese okuma yazmayı öğretmek. Bakanlıkta Okuryazarlık Seferberliği Yürütme Kurulu oluşturuldu. Diğer bakanlıklarla da işbirliği içinde çalışacağız. İllerde de vali ya da vali yardımcısı başkanlığında yürütme kurulları seferberliğe ilişkin çalışmaları yürütecekler. İllerde ve ilçelerdeki belirlenen heyetler, muhtarların da desteğiyle ev ziyaretleri yapacak ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kurslara davet edilecek. Etkin bir tanıtım programı da yürütülecek."