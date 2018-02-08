Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen YÖKDİL sınavı başvuruları başladı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
"yokdil.yok.gov.tr " internet adresi üzerinden yapılabilecek sınav başvuruları, 16 Şubat tarihinde saat 18.00'de sona erecek.
YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
Dördüncü YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.