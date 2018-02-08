Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Ankara’da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Medipol Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.

Üniversite; diş hekimliği, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, mimarlık ve mühendislik, sağlık bilimleri, tıp fakültesi, yabancı diller ile meslek yüksekokulları, fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler enstitülerinden oluşacak.