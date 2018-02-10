Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Özel Marmara Evleri İhlas Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur ve proje danışmanı Merve Davarcı Tekin’in de bulunduğu ziyarette Kaymakam Mehmet Okur, altın madalya alan öğrencileri ve İhlas Kolejini tebrik etti.

İhlas Koleji öğrencilerinin önemli bir başarı kazandıklarına dikkat çeken Kaymakam Okur, Kılıç ve Kılıçarslan’ın üniversite hedeflerini de sordu. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Okur gençlerin gelecekte değerli mevkilere geleceklerine inandığını söyledi.

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret



İhlas Kolejinin başarılı gençleri Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’u ziyaret ettikten sonra Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız ile bir araya geldiler. Sıcak ortamda geçen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız altın madalya alan Kılıç ve Kılıçarslan ile öğretmenleri Merve Davarcı Tekin’i tebrik etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin gün boyunca önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sayın kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz bizleri makamlarında kabul ederek Beylikdüzü ilçesinde böyle bir başarıyı ilk kez elde eden öğrencilerimizi ve İhlas Kolejini tebrik ettiler. Kendilerine bize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜBİTAK yarışmasındaki başarının tesadüfi olmadığını vurgulayan Yeltekin, “Okullarımızda kurmuş olduğumuz kulüpler ile öğrencilerimiz yarışmalara en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Onların başarıları bizleri de mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.