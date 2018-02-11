Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eroğlu, Ürdün'ün başkenti Amman'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kültür merkezi olarak çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinin Türk kültürünü tanıtmak olduğunu anlatan Eroğlu, "Yaklaşık 50 yıldır Amman'dayız. Bu Orta Asya bölgesinde en eski merkez. Başka yerlerde de merkezlerimiz var. Amman dışında bir de Beyrut, Kudüs, Katar, Bahreyn ve Mısır'da merkezimiz var. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda sayımız artar." bilgisini verdi.

Cengiz Eroğlu, Arap halkının Türk tarihini öğrenmek istediğini dile getirerek, tarih, siyaset, iktisat veya benzeri bölümlerde okuyanların Osmanlı arşivine bakmasını önerdi. Eroğlu, bu nedenle gençlere Osmanlı Türkçesini öğretebilmek için bir proje başlattıklarını anlattı.

Arap tarihçilerinin de Osmanlı arşivlerini gözden geçirmelerinin önemine değinen Eroğlu, arşivlere bakıldığında Osmanlı'nın Amman'daki nüfusu tek tek yazdırdığının, köy, mahalle ve semtlerde kaç kişinin yaşadığının görülebildiğini dile getirdi.

Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Müdürü Eroğlu, Arap öğrencilerin Türkiye'de İngilizce eğitim veren üniversiteleri seçerek İngilizce eğitim aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama Türkçe eğitimini bu şekilde kazanamıyorlar. Türkiye'de her üniversite Türkçe eğitimi vermiyor. Biz Arap öğrencilerimizin kaliteli Türkçe eğitim almalarını istiyoruz. Türk kültürünü bilmeleri için öncelikle o dili bilmeleri gerekir. Türkçeyi sadece Türk halkı konuşmuyor, Türkiye'nin çevresindeki bazı ülkeler de Türkçe konuşuyor. Türkler'den Arapçaya çok ciddi bir ilgi başladı ve kaliteli eğitimler veriliyor. Şu an Ürdün'de Arap Dili ve Edebiyatı, ilahiyat fakültelerinde okuyan Türk öğrencileri var."

Türkiye'nin sömürgeci bir ülke olmadığını anlatan Eroğlu, Osmanlı Devleti'nin Beyrut'ta 400 yıl hüküm sürmesine rağmen kimsenin Türkçe bilmediğini söyledi.

En önemli görevlerinden birinin bulundukları bölgenin kültürünü öğrenmek olduğunu kaydeden Eroğlu, sözlerini, "Lübnanlı kardeşlerimizle Türkiye'yi ziyaret ettik ve Türkler'i Lübnan'a getirdik. Burada da aynı şeyi yapabiliriz. Üniversitelerle irtibata geçilip bu sağlanabilir. İleride yapacağımız aktivitelerin hepsi bu üniversitelerin dayanışmasından kaynaklanacak ve çok başarılı projelerimiz olacak. Ümit ediyorum ki Ankara'da Ürdün'ü temsil edecek bir merkezimiz olacak." diye tamamladı.