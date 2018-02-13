Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri’ne öğrenci seçme sınavlarının ilk aşaması 06 Ocak – 04 Mart 2018 tarih aralığında yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM 2018 sınav sonuçlarını 9 Mart tarihinde duyuracağını açıkladı. Veliler, BİLSEM sınav sonuçlarına MEB’in internet sitesinden ulaşabilecekler. BİLSEM 2018 sınav sonuçları ne zaman belli olacak ve sonraki süreç için merak ettiklerinizi haberimizin detayında bulabilirsiniz.

BİLSEM nedir, ne işe yarar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üstün yetenekli öğrencileri resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında, okul programlarını aksatmayacak şekilde desteklemek amacıyla açılmış bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. 81 ilde 116 merkez bulunmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler bu merkezlerde okul dışı saatlerde özel eğitim programlarına katılırlar.

Bilsem 2018’e kimler başvurabilirdi? BİLSEM 2018’in önceki yıllardan farkı

Bilim ve sanat merkezleri’ne başvuru şartları her yıl Bakanlık tarafından yenilenmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında önceki yıllardan farklı olarak ilkokul 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencileri için başvurular açıldı. 4. Sınıf seviyesi grup tarama kapsamına alınmadı.

Ayrıca, BİLSEM 2018’de 1., 2. ve 3. sınıflardaki her veli, 50 TL sınav ücretini bildirilen banka hesap numaralarına yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebildi. Önceki yıllarda öğrenciler, sadece sınıf öğretmeni tarafından doldurulan, öğrencinin akranlarından üstün performans gösterdiğine işaret eden gözlem formuyla başvuruya hak kazanabiliyordu. Veli talepleri öncelik arz etmiyordu. 2018’de yenilenen şartlarla BİLSEM’lere bireysel başvuru yapabilmenin yolu açıldı.

Bilsem 2018’de çıkan sorular neler? BİLSEM 2018 soruları ve örnekleri.

06 Ocak 2018’de ilk oturumu başlayan ve 04 Mart’ta sona erecek Bilsem sınavlarında çıkan sorular en az 130 iq başarı gerektiren standart zeka testleridir. Bireysel değerlendirmede ise öğrencilere Wechsler Nonverbal (WNV) Yetenek Testi uygulanır.

BİLSEM testleri, üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları yetenekleri keşfetmek için yapılmaktadır. Bakanlık, öğrencileri baskı altında tutacak bir hazırlık sürecini tavsiye etmemektedir. Bununla birlikte MEB; veli ve öğrencileri nasıl bir soru sistemiyle karşılaşacakları konusunda bilgilendirmek için örnek sorular yayınladı:

MEB BİLSEM 2018 GRUP TARAMA SORULARI için tıklayınız. Tablete indirip BİLSEM demo uygulamayı kullanabilirsiniz.

MEB BİLSEM SORULARINI AÇIKLADI. 2015 ÇIKMIŞ SORULAR için tıklayınız.

BİLSEM’LERE nasıl girilir?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak grup tarama testleriyle yapılmaktadır. Bilsem 2018 sorularının cevapları 9 mart’ta açıklanacak ve Bilsem 2018’de grup tarama testinden başarıyla geçen öğrenciler, ilgili oldukları resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında sertifikalı uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınacaklar.

Bilsem sonuçları 9 Mart’ta açıklandıktan sonra ne olacak? BİLSEM sınavını kazananlar ne olacak? BİLSEM TAKVİMİ

12‐16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz

27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması

02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri

20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması

21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar

16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.