Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Yükseköğretim Bakanı İdris Jusoh, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) katkılarıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda üçüncüsü düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'ndeki konuşmasında, 5 yıl önce yükseköğretim bakanı olduğunda, "Bütün Malezyalı ve uluslararası öğrencilerin en iyi eğitimi almasını sağlama" sözü verdiğini aktararak, yol haritası üzerinde 2 yıl çalıştıklarını anlattı.

Dünya Bankası, OECD, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını dile getiren Jusoh, şöyle devam etti:

"Girişimci ve dengeli mezunlar yaşatmamız gerekiyordu. Mükemmel beceriler kazandırmaya ve yaşam boyu öğrenime inanıyorduk, yani okul bitince eğitim bitmiyor. İşle eğitimi ayırmamak lazım. Mezun olduktan sonra öğrencilerin işi hazır olmalıydı ve mezunların girişimci olması gerekiyordu. Finansal sürdürülebilirliği de içeren bir yükseköğretim tasarladık. Bütünsel, girişimci ve dengeli mezunları nasıl yaşatacağız? Ölçemezseniz, yapıldığını ispatlayamazsınız. Bunu ölçen bir sistem geliştirdik, sadece bilgi değil, sosyal beceriler, etik kapasiteyi ve iletişim becerisini de ölçüyoruz."

Jusoh, öğrenciyi endüstri ile tanıştırmak gerektiğinden hareketle öğrencinin 2 yılını üniversitede, 2 yılını endüstride geçirebildiği bir sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, "Her gün daha fazla üniversite bu işe katılıyor. Bütünsel olarak öğrenci yetiştirmek istiyoruz ki üniversiteyi bitirdiğinde mezunlar yaşama hazır olsunlar. Öğrenciler ilk 2 sene üniversitede, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise sahadalar. Uluslararası şirketlerin yöneticileri de üniversitelerde ders veriyor." diye konuştu.

Kendilerine "En oluşturucu bakanlık" tanımlaması yapıldığına değinen Jusoh, "Sistemimiz uluslararası ilgi gördü. Dünya Bankası yöneticilerinden biri, 'Malezya küresel bir oluşturucu vaka, izlenmesi gerek' dedi. Küresel yükselişimiz de devam ediyor. Yükseköğretimde 6 yılda 36'ncı sıradan 25'inci sıraya çıktık, Asya'daki en iyi üniversitelerin 5'i Malezya'dan. Araştırma üniversitelerimiz dünyanın yüzde 1'inde. Türkiye ile insansız hava aracı konusunda iş birliği yapabiliriz. Bakanlıkta 3 bin profesör ve 50 bin eğitimcimiz var. Türkiye ile bir araya gelirsek karşımızda duracak kimse yok." dedi.

Zirve

Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Huzur ve barış içerisinde bu zirveyi gerçekleştirebiliyorsak teşekkür etmemiz gereken birileri daha var. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri olan terörü kaynağında yok etmek için Afrin'de kahramanca destan yazan Mehmetçiğimize de şükranlarımızı gönderiyoruz. Onlar şunu bilsin ki bu ülkenin 80 milyon vatandaşı onlar için dua ediyor." dedi.

Uluslararasılaşma, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları, bölgenin eğitim stratejileri, trendleri ve fırsatlarının konuşulacağı zirve, 16 Şubat'ta sona erecek.