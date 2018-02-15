Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEOG'da Son Durum

TEOG tekrar geri dönecek mi? TEOG bu yıl var mı? gibi milyonlarca öğrencinin zihninde belirsiz kalan sorulara Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek sistem için yaptığı önceki açıklamada şu şekilde cevap vermişti:

“TEOG’a dönüş hiçbir şekilde olmayacak. Biz TEOG’u ortadan kaldırırken sakıncalarını ortaya koymuştuk. Geçmiş uygulamalardan daya iyiydi. Ancak etüt merkezlerinin çoğaldığı, okul dışı kaynaklara öğrencilerin yönlendirildiği şikayetleri gelince sınavın baskısını zorunlu olmaktan çıkaralım dedik.” Sayın İsmet Yılmaz’ın, açıklamasına rağmen TEOG yerine gelecek liselere yerleşme sisteminin henüz net olarak çalışmalarının tamamlanmamış olması, eğitim sistemiyle ilgili her gelişmede, velilerde "TEOG geri mi gelecek? TEOG tekrar yapılacak" kaygısı uyandırıyor.



TEOG son dakika haberi olarak, resmi gazetede Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendiği duyuruldu. Ancak, resmi gazete yer alan yönetmelikteki yeni bir madde TEOG geri geldi dedikodularına sebep olarak kafaları karıştırdı.



Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler, sosyal medyada yeni sistemin gelecek yıl tekrar uygulanacağı şeklinde tartışılmaya başlandı.



MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla TEOG'da son duruma açıklık getirdi:



“Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor. Düzeltme gereği hissettim. Yönetmelik şu an 8. sınıfta okuyup 9. sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise nakil ve geçişleri düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: Yanlış anlayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok. Açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun.”



TEOG YENİDEN YAPILACAK MI?



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre TEOG 2018 yılı itibariyle yeniden uygulanmayacak. Değiştirilen ve resmi gazetede yer alan yönetmelikteki nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.



TEOG nedir?



Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyen TEOG olarak bilinen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ilk defa 2013-2014 öğretim yılında yapıldı. TEOG’a göre 6, 7 ve 8 inci sınıfların girdikleri toplam 36 sınavın yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanının toplanmasıyla öğrencilerin hangi liselere yerleşecekleri belirleniyordu. TEOG’dan bir önceki sistem olan SBS ile liselere geçiş tek bir sınavla ve birkaç saat içinde gerçekleşirken, TEOG’da bu süreç 3 yıla yayılmaktaydı. SBS deki tek sınav sisteminin dezavantajları TEOG’la kaldırılmak istenmişti. Ancak TEOG’la gelen çoklu sınav sistemi de veli ve öğrencilerdeki sınav kaygısını tetikledi. TEOG’daki sınav baskısı 2017 yılı sonunda ülke gündemini sarsan konulardan biri haline geldi. TEOG, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu dikkate alması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarıyla 2017 yılında kaldırılmıştı.