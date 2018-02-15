Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının bu yıl da yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili son noktayı koydu. Sivas’ta konuşan Bakan Yılmaz, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla ilgili basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Yılmaz “Bugün bir yönetmeliğimiz yayımlandı. Bu yönetmelik, bu yıl uygulayacağımız sistemi açıklıyor. Merkezî sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde kondu, şunu söylüyor; bu zamana kadar yani bir önceki usulle yeni TEOG sınavı ile okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Biz, bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, evine en yakın okul sistemi dikkate alarak ve diğer hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 öğrencimiz ise merkezi sınavla yapılacak bir okula alınacak. Yönetmelik buna ilişkindir. Eski sistemle girenler eski sistemi uygulayacak. Kendi puanı hangi okulu tutuyorsa oraya kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistem, adresi değişirse okulu da değişir” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı’ndan da yapılan yazılı açıklamada, ortaöğretime yeni geçiş sisteminin ortaöğretim kurumlarına yerleşecek bütün öğrencileri kapsadığı belirtildi.