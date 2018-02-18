Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖKDİL'in onlarca yıldır dile getirilen "alana özgü" ilk dil sınavı olduğu ve ilk kez geçen yıl mart ayında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İlk YÖKDİL sınavının sadece İngilizce yapıldığı, ancak temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce'nin yanına Almanca, Arapça ve Fransızca'nın da eklendiği belirtilen açıklamada, sınavın 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatların 7-16 Şubat'ta alındığı ifade edildi.

YÖKDİL sınavına giriş belgelerinin 12 Mart'ta yayımlanacağı ve sınavın 17 Mart'ta tek oturumda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor. Yılın ilk yarısında uygulanan sınavda, sınava başvuran aday sayısı 100'ün üzerinde olan alanlar için ise aynı yıl ikinci defa sınav yapılacak. Dolayısıyla bu yıl içerisinde ikinci kez uygulanacak YÖKDİL Sınavı İngilizcede üç alanda (Fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık), Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Bununla birlikte her yılın ilk yarısında bu dört dilde üç alanın üçünde de YÖKDİL Sınavı yapılmaya devam edilmesi planlanıyor."

"Akademi lehine isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor"

Açıklamada, YÖK Başkanı Saraç'ın da görüşlerine de yer verildi.

Saraç, sınavın 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatların 16 Şubat'ta sona erdiğini hatırlatarak, "2017 yılında üç dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 adayımız başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Saraç, 2018 yılı birinci dönemde alanlara göre yapılan başvurularla ilgili "İngilizce (Fen Bilimleri: 27 bin 217, Sağlık Bilimleri: 22 bin 156, Sosyal Bilimler: 49 bin 493), Almanca (Fen Bilimleri: 92, Sağlık Bilimleri: 62, Sosyal Bilimler: 970), Arapça (Fen Bilimleri: 20, Sağlık Bilimleri: 18, Sosyal Bilimler: 3 bin 167), Fransızca (Fen Bilimleri: 20, Sağlık Bilimleri: 23, Sosyal Bilimler: 391) Bu şekilde toplam başvuru da 103 bin 629 oldu." bilgisini paylaştı.