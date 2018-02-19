Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı. MEB öğretmen ataması kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı İKGM 2018 Mart sözleşmeli öğretmen alımı kılavuzu ve kontenjanlarını açıkladı. Peki MEB öğretmen atama başvurusunu nereden öğrenebilirim, başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenliğe ön başvurular 2 Mart tarihinde alınacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121 - KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması duyurusu yayımlandı. Uzun bir süredir atama bekleyen öğretmenlerin merakla beklediği ilan sonunda yayımlanmış oldu. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sözleşmeli öğretmen atama ve başvuru duyurusu ile öğretmen alımı kontenjanları da belirlenmiş oldu.Öğretmen ataması kontenjanları içerisinde en çok kontenjan sınıf öğretmenliğine verildi.

Kılavuzda yer alan tablodaki bilgilere göre 3.806 sınıf öğretmeni, 2.002 İngilizce, 1.676 okul öncesi, 1.453 ilköğretim matematik öğretmeni, 1.907 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, 1.095 fen bilimleri öğretmeni atanacak.Öğretmen alımı başvuru kılavuzu, başvuru şartlarını da barındırıyor. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mezun olunan üniversite bölümü, MEB öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak, 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında ilgili puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmak gibi genel şartlar aranacak.2018 Mart öğretmen ataması başvuruları 2 Mart ile 8 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak.

Ön Başvuru Alınması, Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınmasından sonra 16 Mart’ta sözlü sınav yerleri açıklanacak. Mülakat tarihleri 14 Nisan ve 8 Mayıs 2018 tarih aralığı olarak belirtildi. MEB öğretmen ataması kılavuzu ve kontenjanları için Kaynak: 2018 Mart Sözleşmeli Öğretmen Alımı Kılavuzu ve Kontenjanlar Açıklandı

KONCUK: 25 BİN ÖĞRETMEN ATAMA İLANI BEKLENİYOR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığından gerekli ilanın beklendiğini ifade etti. Şubat ayının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Koncuk; “25 bin öğretmen atamasının ilanını bekliyoruz. Şubat’ın sonuna geldik.” açıklamasında bulundu.