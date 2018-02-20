Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz İlkokulundaki kurs için ev ev gezilerek okuma yazma bilmeyen kişiler tespit edildi. İkna edilerek kursa katılım göstermesi sağlanan 41’i kadın 43 kursiyer, haftada üç gün öğretmenler eşliğinde eğitim görüyor. Yaşları 43 ile 75 yaş arasında değişen kursiyerler, okuma ve yazma sayesinde yaşadıkları problemlerin arkada kalmasının mutluluğunu yaşarken azimleriyle de takdir topluyor.

Yetişkinlerin yaşına rağmen öğrenme isteğine dikkati çeken Okul Müdürü Cengiz Güngör “Kurs yaklaşık bir ay önce başladı. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifika vereceğiz” dedi. 9 torunu olan 75 yaşındaki Özden Karayaka ise “Hayatım boyunca bağ bahçe işleri ve çoluk çocukla uğraştım. Okuma yazma bilmediğim için çok zorluklar çektim. Şimdi öğreniyorum” ifadelerini kullandı. 60 yaşındaki Şengül Ertuğrul da “Yedi çocuğun içinde babam bir tek beni ayırmış. Her zaman içimde ukdetydi. İsterim ki elime bir gazete alayım, okuyayım. Devletten, bizi buraya yönlendirenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.