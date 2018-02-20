Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Eğitim öğretim yılı başında, ders kitapları içerisindeki hatalar sebebiyle uzun süre tartışma konusu olmuştu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birçok adım atılırken, Önder Akademi de kitapları yakın markaja aldı. Önder İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren akademi, buna çözüm olarak kendi internet sitesi üzerinden Yayın Geri Bildirim Sistemi (YAY-BİS) kurdu. Böylelikle kitaplarda bulunan hatalar fotoğraf şeklinde sisteme yüklenecek ve buna çözüm bulanacak.

YAY-BİS’in yeni bir fikir olmadığını ifade eden Önder Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cihad Demirli “Geçen sene bu fikri kendi aramızda tartıştık, konuştuk. Teknoloji destekli olması, sürecin nasıl yönetileceği ile ilgili süreci alternatifleriyle birlikte ele aldık. Daha sonra bütün teknoloji tasarımını tamamladık. Bunu yayınlamaya hazırlanırken yeni müfredat çıktı. Tartışmalar ve akabinde kaynaklarla ilgili sıkıntılar baş gösterince biz de bunu devreye sokmaya karar verdik. Bizim yaptığımız aslında şalteri açmaktı” dedi.



HENÜZ PROTOKOL YOK

Demirli, veliler ve öğretmenlerin fotoğraflarla sosyal medyada müfredat ve kaynaklarla ilgili sık sık yorum ve eleştiri yaptığını kaydederek “Bunlar sistematik şekilde raporlanıp gerçek anlamda problem mi değil mi irdelenmiyordu. Vatandaşlar, çok basit bir şekilde sıkıntılı gördüğü kitaptaki yerin fotoğrafını çeksin. Biz de gönüllü öğretmenlerimiz yardımıyla sorunu çözelim” diye konuştu. İlk raporu Haziran’da vermeyi planladıklarını vurgulayan Demirli, şunları sözlerine ekledi: Yeni başladık. Henüz sistem çok bilinmediği için fazla başvuru yok. MEB ile resmî bir protokolümüz şu an yok. Biz bunları bir STK çalışması olarak sunuyoruz. Dikkate alıp almamaları onların taktiri.