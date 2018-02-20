Buna göre başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak. En çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli öğretmen atama takvimi
20.02.2018 - 05:06 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini paylaştı.
Etiketler : sözleşmeli öğretmen,atama,
544993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/544993.aspx
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