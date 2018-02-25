Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile öğrenim gören Cezayirli gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Cezayir'e yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkısını heyecanla bekliyor.

Türkiye Burslusu Cezayirli öğrenciler, Türkiye'ye dair izlenimlerini, YTB'nin eğitim hayatlarına katkısını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin ikili ilişkilere yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında doktora öğrencisi olan Badra Dahmani, Akdeniz'deki göç hareketi üzerine çalıştığını, Türkiye'nin bu konuya örnek yaklaşımı nedeniyle projesi için Türkiye'de olmayı seçtiğini söyledi.

Dahmani, "Türkiye benim için yeni bir kapı. Türkiye'ye geldiğimden günden bu yana çok şey kazandım. En büyük kazanım da dil. Zaten Türkler ve Cezayirliler birbirine çok yakın iki toplum. Osmanlı bizde üç asır kaldı. O yüzden aramızda ortak tarih ve kültür var." diye konuştu.

İki toplumun birbirini daha çok tanıması gerektiğini ifade eden Dahmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ekonomik ilişkilerin yanı sıra eğitim ve kültüre ilişkin adımların atılmasını istediğini belirtti.

"Türk Cumhurbaşkanını gerçek bir lider olarak görüyorum"

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisi Loubna Zougari de yüksek öğrenim için Türkiye'ye severek geldiğini söyledi.

Türkiye'ye hep gelmek istediğini, bunun yolunu araştırırken internette "Türkiye Bursları"ndan haberdar olduğunu belirten Zougari, başvuru yapıp sınavları geçtiği için çok mutlu olduğunu anlattı.

Cezayirlilerin Türkiye'yi daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Zougari, "Türk Cumhurbaşkanını gerçek bir lider olarak görüyorum. Keşke onun bize de bir katkısı olsa. Böyle insanlara Cezayir'de ihtiyacımız var. İnşallah bu ziyaretle bazı şeyler değişir. En azından Türkiye'yi örnek almış olacağız." dedi.

"Bu ziyaretten çok umutluyum"

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora öğrenimine Türkiye Burslusu olarak devam eden Muhammed Ali Bioud da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir ziyaretine ilişkin, "Cezayir onun ikinci ülkesi. Cezayir halkı onu çok seviyor. Bence en önemli konu ekonomi. Bu ziyaret yeni yatırımlar, projeler, şirketler için yeni bir fırsat." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi'nde Eski Türk Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapan Muhammed Henni, Cezayir'de Türkoloji bölümünde lisans öğrenimini tamamlamasının ardından Türkiye Bursları ile Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yapacağı ziyareti değerlendiren Henni, "Bu ziyaretten çok umutluyum. İki ülke arasında çok güçlü ve güzel bağlar var. Daha güçlü anlaşmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Gıda sektöründe ya da tekstil sektöründe daha güçlü anlaşmalar olabilir." dedi.