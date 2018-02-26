Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÜNİAR kurucularından Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ, üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye'deki 108 devlet üniversitesinin veri tabanına ulaşarak, 3 yıldır akademisyeni en çalışkan üniversiteleri belirledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin izniyle kurdukları ÜNİAR olarak Türkiye'de 108 devlet üniversitesinin akademisyenlerinin dahil edildiği "Akademik Performans Raporu"nu tamamladıklarını söyledi.

Yücel, üniversitelerin akademisyenlerinin neler yaptığının resmini çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, akademik teşviğin bir anlamda kişilerin akademik performanslarında bir artışa vesile olduğunu anlattı.

Ülkede çok başarılı üniversiteler olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bir üniversite var uzakta, görmesek de duymasak da başarılı. Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri, akademik performansta Türkiye birincisi oldular. İskenderun Teknik Üniversitesi ikinci, Ege Üniversitesi ise üçüncü sırada bulunuyor. Fakülte bazındaki araştırmalarda denizcilik alanında Bandırma Üniversitesinin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Dişçilik alanında birinci sırada Kırıkkale Üniversitesi yer alıyor. Eczacılık alanında Dicle Üniversitesi, eğitim fakültesi alanında Ahi Evran Üniversitesi, edebiyat alanında Necmettin Erbakan Üniversitesi, fen alanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, fen ve edebiyat birleşik alanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi, güzel sanatlar alanında Balıkesir Üniversitesi, hukuk alanında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, işletme ve iktisat alanında Anadolu Üniversitesi, ilahiyat alanında Hitit Üniversitesi, iletişim alanında Çanakkale Üniversitesi, konservatuar alanında Sakarya Üniversitesi, tıp alanında ise Ege Üniversitesi akademisyenlerinin birinci sırada olduğunu belirtmek isterim."

Yücel, hazırladıkları detaylı rapora ulaşmak isteyen ilgililerin, www.uniar.net sitesi adresinde çalışmalarını bulabileceklerini belirtti.