Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında 30 yılı aşkın süredir UNRWA'ya bağlı okullarda çalışanların da bulunduğu Filistinli öğretmenler, ani bir kararla işten çıkarılmalarının "keyfi" ve "şaşkınlık verici" olduğunu belirtiyor.

UNRWA'nın İşten Çıkarmalarıyla Mücadele Merkez Komitesi tarafından Batı Şeria'daki Nablus kentinde kurulan protesto çadırında AA muhabirine konuşan matematik öğretmeni Reca Yunus, 30 yıl sonra işten çıkarılmayı büyük bir üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Keyfi ve haksız bir karar

Bunun keyfi ve haksız bir karar olduğunu vurgulayan Yunus, UNRWA'nın bir seçenek olarak kendilerine lisans eğitimini tamamlama imkânı sunduğunu, bazılarının üniversiteye devam ettiğini, bazılarının ise çeşitli nedenlerle bunu yapamadığını anlattı.

UNRWA'nın daha önce sadece suç işleyenleri işten çıkardığını aktaran Yunus, böyle bir durum olmamasına rağmen şimdi kendilerinin aynı muameleyle karşı karşıya kaldıklarını ve âdeta suçlu yerine konulduklarını belirtti.

Yunus, UNRWA kararını iptal edene kadar protestolarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Eylemci öğretmenlerden Cemal el-Cebrini de 31 yıllık tecrübenin ardından işten çıkarıldığını belirterek, "Ömrümüzü öğretmenlik yaparak geçirdik. Okul sınıflarında çok emek harcadık. Sonunda kendimizi sokağa atılmış şekilde bulduk." diye konuştu.

Ödül yerine işten çıkarma

Filistinli öğretmen İntisar Mansur da 38 yıllık çalışmasının ardından ödüllendirilmek yerine sokağa atıldığını dile getirdi.

Mansur, üniversite öğrencisi 3 çocuğunun çok başarılı olduklarını, işten çıkarılmasıyla evlatlarının eğitiminin aksayabileceğini söyledi.

"Bu karar siyonist ABD projesine uygundur"

UNRWA'nın Arap Çalışanları Birliği Başkan Yardımcısı Nasır Ebu Keşek, "Bu karar özellikle Batı Şeria'da UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulması yönündeki siyonist ABD projesine uygundur." diye konuştu.

Ebu Keşek, UNRWA'nın işten çıkarmaları ve uygulamalarının sadece sığınmacıları değil aynı zamanda yıllarını, gençliklerini bu kuruma verenleri de etkilediğini belirtti.

Sınıflar birleştirilecek, öğrenci sayısı 50'nin üzerine çıkacak

Sonrasında 2011'den beri konuya ilişkin bir gelişme olmadığını, yıllar sonra gelen bu ani kararla büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Ebu Keşek, öğretmen eksikliği nedeniyle sınıfların birleştirileceğine, öğrenci sayısının 50'nin üzerine çıkacağına ve bir kaos ortamının oluşacağına işaret etti.

Ebu Keşek, UNRWA'nın işten çıkarılanlar yerine yeni öğretmen almadığını da sözlerine ekledi.

İşlerine son verilen öğretmenler geri dönebilir

Batı Şeria'daki UNRWA Sözcüsü Kazım Ebu Halef ise öğretmenlerin lisans derecesine sahip olmadığı için görevlerine son verildiğini belirtti.

Ebu Halef, işlerine son verilen öğretmenlerin, 3 yıl içinde lisans derecesi almayı vadetmeleri ve 50 yaş altı olmaları halinde göreve geri dönebileceklerini söyledi.

UNRWA'nın 2005'te yeni bir eğitim siyaseti belirleyerek, lisans derecesine sahip olan öğretmenlerin başvurularını kabul ettiğini, ön lisans derecesine sahip olanlara da üniversiteyi tamamlama imkânı sunduğunu aktaran Ebu Halef, 400 kişinin bu imkândan faydalandığını 158 kişinin ise ön lisans derecesinde kaldığı bilgisini verdi.