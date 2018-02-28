Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet kursu açabilmek için il ve ilçe genelinde belirlenen kontenjanlar açıklandı. Bakanlık tarafından, ehliyet alacak adaylar için düzenlenen özel motorlu taşıt sürücüleri kursu kontenjanlarına ilişkin illere yazı gönderildi.

İlgili mevzuat doğrultusunda, ilçelerin nüfusu baz alınarak açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınıyor. Buna göre, nüfusu 10 bin ila 20 bin olan ilçelerde 1, 20 bin 1 ila 30 bin olan ilçelerde 2, 30 bin 1 ila 50 bin olan ilçelerde 3, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için ise 3 kurum açılmasına izin verildi. Toplam nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde kurs açılamıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel motorlu taşıt sürücü kursu açma başvuruları için il ve ilçelerin genel nüfus sayıları, ilçede açılan toplam kurs sayısı, işlemleri devam eden kurs sayısı ve ilçedeki boş kontenjanlar belirlendi.

Kurs açmak için başvurular, 27 Mart 2018 Salı günü saat 15.00'ten itibaren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sitesi "www.ookgm.meb.gov.tr" adresinden alınmaya başlanacak. Başvurular, 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 15.00'te sona erecek.