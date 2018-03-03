BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim görecek üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan grup tarama testlerinin son oturumu 04 Mart Pazar, bugün gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 06 Ocak 2018'de başlayan grup tarama testlerinin 04 Mart'ta tüm Türkiye'de tamamlanacağını duyurmuştu. BİLSEM 2018 sınav sonuçları ise son grup tarama testini takip eden hafta değerlendirmeye alınacak.
BİLSEM 2018 sonuçları 09 Mart Cuma günü MEB'in internet sitesinde erişime açılacak.
Bilsem sonuçları 9 Mart’ta açıklandıktan sonra kazanan öğrencileri ve velilerini nasıl bir süreç bekliyor? BİLSEM sınavını kazananlar ne yapacak?
Tablet üzerinden yapılan grup tarama uygulamasını geçen öğrenciler, "bireysel değerlendirme" başlığında yeni bir aşamada birebir görüşmelere alınacaklar. Bilsem 2018 sınavını kazanan öğrencilerin, uluslararası standardizasyonu sağlanmış testler uygulanarak bireysel incelemeleri yapılacak. Bu testler sonucunda da belirlenen barajın üstünde puan alanların tümü BİLSEM´de eğitim almaya hak kazanacaklar.
İşte kısaca BİLSEM TAKVİMİ
- 12‐16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.
- 27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.
- 02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri
- 20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması
- 21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar
- 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.