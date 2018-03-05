Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİLSEM sınavı grup tarama testlerindeki son oturum 04 Mart pazar günü tamamlandı. BİLSEM 2018 sınav sonuçları ise bu hafta 09 Mart cuma günü MEB'in internet sayfasından açıklanacak.

BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim görecek üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan grup tarama testlerinin son oturumu 04 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 06 Ocak 2018'de başlayan grup tarama testlerinin 04 Mart'ta tüm Türkiye'de tamamlanacağını duyurmuştu. BİLSEM 2018 sınav sonuçları ise son grup tarama testini takip eden hafta değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM 2018 sonuçları 09 Mart Cuma günü MEB'in internet sitesinde erişime açılacak. Bilsem sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız.

Bilsem sonuçları 9 Mart’ta açıklandıktan sonra kazanan öğrencileri ve velilerini nasıl bir süreç bekliyor? BİLSEM sınavını kazananlar ne yapacak?

Tablet üzerinden yapılan grup tarama uygulamasını geçen öğrenciler, "bireysel değerlendirme" başlığında yeni bir aşamada birebir görüşmelere alınacaklar. Bilsem 2018 sınavını kazanan öğrencilerin, uluslararası standardizasyonu sağlanmış testler uygulanarak bireysel incelemeleri yapılacak. Bu testler sonucunda da belirlenen barajın üstünde puan alanların tümü BİLSEM´de eğitim almaya hak kazanacaklar.

İşte kısaca BİLSEM TAKVİMİ