Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Ales nedir, E Ales ne zaman yapılacak, E Ales 2018 fiyatları, E Ales tarihleri gibi merak ettiklerinize bu sayfadan ulaşabilirsiniz. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sene içerisinde iki kez yapılan ALES sınavının yanında yılda iki defa da e-ALES yapılacağını açıkladı. Peki E Ales nedir, E Ales ne zaman yapılacak, E Ales 2018, E Ales tarihleri nelerdir, E Ales klavuzu nereden bulunur, E Ales ücreti ne kadar? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten e Ales sınavının yapılacağı açıklandı. Öğrenciler ise nedir bu E Ales sınavı diye sorgularken; E Ales ne zaman yapılacak, E Ales 2018, E Ales tarihleri neler gibi sorulara da cevap arıyor. ÖSYM Başkanı Mahmut Özer ise yılda iki kez yapılan Ales sınavının yanında E Ales sınavının da yapılacağını duyurdu. İşte E Ales nedir, E Ales ne zaman yapılacak, E Ales 2018, E Ales tarihleri ile ilgili aradıklarınız.

ÖSYM ilk kez e-ALES yapacak

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren elektronik sınav kapasitesini ve sınav çeşitliliğini artırmayı hedefledikleri belirtti.

Şu ana kadar e-Sınav merkezlerinde sadece yabancı dil sınavlarını yapabildiklerine işaret eden Özer, şu bilgileri paylaştı:

"ÖSYM olarak 2018 yılından itibaren İngilizcenin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda yapılan 2 sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav yapma kararı almıştık. YÖK’ün yeni kararı ile e-Sınav merkezlerimizde 2018 yılında e-ALES sınavları da yapabileceğiz. Böylece yılda iki defa yaptığımız ALES sınavına ilaveten iki defa da e-ALES sınavı yapacağız. Desteklerinden dolayı YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum."



ALES 81 ilde yapılacak



Prof. Dr. Özer, ÖSYM olarak daha önce de 2018 yılında yapılacak ALES sınavlarında "1000 altı kota" uygulamasının kaldırıldığını ve ALES sınavlarını 81 ilde yapma kararı aldığını açıkladıklarını dile getirdi.



Yeni uygulama ile bu imkana ilave olarak adaylara yılda iki defa da e-ALES sınav hizmeti sunulmuş olacağının altını çizen Özer, "ALES, üniversite mezunları için oldukça önemli bir sınav. ALES'in temelde üç kullanım amacı var. Birincisi, Türkiye'de üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla kullanılmaktadır. İkincisi, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman gibi akademik kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmaktadır. Üçüncüsü, yurt dışına burslu lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

e-ALES Nasıl Düzenlenecek?

e-ALES, ÖSYM sınav merkezlerine elektronik ortamda düzenlenecektir. e-ALES sınavı elektronik ortamda gerçekleşse de adayların mantık ve matematik sorularını çözebilmeleri için kalem ve kağıda ihtiyaçları olacaktır. Adaylar sınav merkezinde klavyesi olmayan bir bilgisayar, kalem ve boş kağıt ile sınava girmesi beklenmektedir. Ayrıca geometri gibi üzerinde çözüm yapılması gereken soruların bulunduğu bir soru kağıdı verilebilir ya da sınav daha elektronik hale getirilerek bütün soru çözme işlemleri bir tablet üzerinde yapılabilir.

e-ALES ve ALES Arasında bir Fark Olacak mı?

Hayır; sınav süreleri ve zorlukları bakımından hiçbir farklılık olmayacaktır. Sadece elektronik ekrana uzun süre bakamayanlar, gözleri kolay yorulanlar için bir dezavantajı vardır.

e-ALES Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Sınav, saat 14.00’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. Soru sayısı da sayısal 1 için 40 soru, sayısal 2 için 40 soru, sözel 1 için 40 soru ve sözel 2 için 40 soru şeklinde olacaktır.

e-ALES Başvuru Nasıl Yapılacak?

Sınav başvuru tarihleri arasında ÖSYM sitesinden (http://www.osym.gov.tr/) yapılacak olup sınav için ödemeyi ilk yapanlar kontenjana dahil edilecektir, kontenjan dolduğu anda sistem kapatılacaktır.

e-ALES ve ALES Arasında bir Fark Olacak mı?

Sınavlarda sorulan sorular ve soru tipleri arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Normal bir ALES sınavında karşılaşacağınız soru tipleri, soru tipi ağırlıkları ve çözüm süreleri yaklaşık aynı olacaktır. Bu sınavın tek farkı, soruların dijital ortama taşınmasıdır.

e-ALES Kontenjanlar ve Sınav Yerleri

Diğer sınavlardan farklı olarak, sınav merkezlerinin alabileceği kişi kadar kontenjan açan ÖSYM’nin e-ALES kontenjanlarını da tıpkı e-YDS’de olduğu gibi, Ankara’da 3760, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 şeklinde belirlemesi beklenmektedir.

e-ALES Sınav Ücreti Ne Kadar? Sınav Ücreti Nasıl Yatırılır?

Henüz resmi bir açıklama olmasa da bir süredir düzenlenen e-YDS örneğinde olduğu gibi ÖSYM’nin bu sınav için ücreti 200TL barajının üstünde tutması bekleniyor.

Sınav ücretleri ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden kredi ya da banka kartı yoluyla yatırılabileceği gibi başvuru kılavuzunda belirtilecek bankaların şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla da ödenebilmektedir.