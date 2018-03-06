Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Atatürk İlkokulu’nun Müdürü Recep Çelen, kadınlara iş imkânı sağlamak amacıyla bir yıl önce okulda kullanılmayan iki bölümü atölyeye dönüştürdü.

Halk Eğitim Merkezindeki öğreticilerden rölyef, dikiş-nakış, çeyiz eşyası ve terzilik gibi alanlarda eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, atölyede üretim yapmaya başladı. Ürettiklerini genellikle internet üzerinden ve sipariş ile satan kadınlar, haftanın 5 günü çocuklarıyla beraber geldikleri okulun atölyesinde çalışarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Eğitimin olmazsa olmaz ögelerinden birinin veliler olduğunu, onların okula sahip çıkmasıyla eğitimin kalitesinin arttığını söyleyen Çelen “Okulumuz, gecekonduların yoğun bulunduğu bölgede yer alıyor. Çevremizdeki çoğu insan yoksul. Buradaki insanların aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla bu işe başladık” dedi.

Halk Eğitim Merkezi kurs öğretmenlerinden Nazife Ayhan ise, eğitime katılan kadınlarla aile ortamı oluşturduklarını belirtti. Velilerden Sevgi Şimşek de “Ev hanımıyım. Evde ancak bulaşık, çamaşırla uğraşıyorduk. Şu an 25’e yakın arkadaşımla sabah çocuklarımızı okula getirip kahvaltımızı yapıyor, sonra işimizin başına geçiyoruz. Hem çocuklarımız yanımızda olduğu için aklımız onlarda kalmıyor hem de ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden İlke Şimşek de sabah annesiyle okula gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.