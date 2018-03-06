Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Okullarda öğrenciler arasında son zamanda artan uyuşturucu kullanımı sıkça uzmanlar tarafından dile getirilmekte. Eğitimciler buna çözüm olarak, madde kullanan öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasını öngören disiplin yönetmeliğinin değiştirilmesinden yana. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yeşilay’ın geçen yıl hayata geçirdiği Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programı ise olumlu sonuçlar verdi. İlk olarak İstanbul’da riskli bölgelerdeki liselerde uygulanan program, şimdi bütün Türkiye’de faaliyete geçirilecek. Megakentte olduğu gibi diğer illerdeki rehber öğretmenlere de, madde kullanan öğrencilerin nasıl anlaşılacağı, tedaviye nasıl ikna edileceği, aileye nasıl bilgi verileceği gibi konularda eğitimler verilecek. Diğer taraftan MEB ve Yeşilay, eskiden sınıflarda oluşturulan ve son zamanlarda birçok okulda uygulanmayan “Yeşilay kolu” faaliyetlerinin tekrar başlanması için bir araya geldi; önemini yitirmeye başlayan Yeşilay kolunun tekrar yaygınlaştırılması kararı alındı. Böylelikle öğrencilere, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele eden bir kurum olduğu ve alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmaları gerektiği aşılanacak.