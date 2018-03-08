Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKPSS tercih kılavuzu ve kura başvuru kılavuzu, Aday Başvuru Formu, Engel Bilgi Formu, Başvuru Merkezleri, Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için tercih başvuruları, 8 Mart Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

8 MART PERŞEME GÜNÜ TERCİH BAŞVURULARI BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için adayların tercih başvurularını 8 Mart Perşembe gününden itibaren yapabilecekleri bildirildi. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadroların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelendiği, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzu'yla yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiği ifade edildi.

2018-ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ve KURA BAŞVURU KILAVUZU

EKPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların ardından herkes ekpss 2018 sınavının ne zaman yapılacağını merak etti. EKPSS sınavı ise 22 Nisan tarihinde yapılacak.



2 BİN 500 ENGELLİ MEMUR ALINACAK

Kurumların talepleri doğrultusunda ilkokul/ilköğretim/ortaokul düzeyinde 329, ortaöğretim (lise) düzeyinde 540, önlisans düzeyinde 531, lisans düzeyinde bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 500 engelli memur alınacağı kaydedildi. Adayların, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini, 8-16 Mart tarihlerinde ÖSYM Başkanlığının "www.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecekleri belirtildi.



EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

EKPSS'DEN HANGİ KURUMLARA ATAMALAR YAPILIR?

Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atama yapılmaktadır.



EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.

KURA YÖNTEMİ İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

Kuraya girecek engelli memur adaylarının:

1.İlkokul,

2.Ortaokul,

3.İlköğretim,

4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu, mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.