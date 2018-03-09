Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkçe dil eğitimi için bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin başvuruda bulunduğu Tahran YEE'de son kuru tamamlayan 23 öğrenciye sertifikaları törenle takdim edildi.

Tahran YEE Müdürü Turgay Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkçe öğrenmek isteyen İranlıların enstitünün Türkçe eğitim programına yoğun ilgi gösterdiğini" söyledi.

Dönemsel olarak yaklaşık 400 öğrenciye Türkçe dil eğitimi verdiklerini aktaran Şafak, "Öğrencilerimiz ile mezun olduktan sonra da iletişimimizi devam ettiriyoruz ve mezun olup kitap çevirmenliği yapan hatta üç, dört kitabı bulunan öğrencilerimiz dahi var." dedi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Tekin'in de katıldığı sertifika töreninde çocuk korosu Türkçe şarkılar seslendirdi.