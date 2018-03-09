Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mart Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak 2018-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM tarafından, ayrıca adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.