Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, “internet bağımlılığı” kavramı henüz psikiyatrik teşhis sistemlerinde yer almıyor. Sanal dünyada geçirilen süre değil, yapılan iş önem taşır. 2018 yılında lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen internet kullanım araştırması kapsamında 300 gence sorular yöneltildi. Değerlendirme parametreleri arasında farklılık olmakla beraber yüzde 60’ında problemli internet kullanımı tespit ettik. Bu gençlerin sosyal hayattaki etkinliklerini iptal ederek sosyalleşme çabasını sanal ortamda sürdürmesine sebep oluyor. Dışarı çıkıp sosyalleşmek yerine gençler bilgisayara yöneliyor ve bu da psikiyatrik durumu ağırlaştırıyor” şeklinde konuştu.