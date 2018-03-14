Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 DGS sınavı ne zaman? 2 yıllık ön lisansı, lisans programına nasıl çevirebilirim? DGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman? sorularının cevapları bu haberde. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan on binlerce aday Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için gün sayıyor. Bu sayede derecesini lisans düzeyine yükseltecek olan öğrenciler DGS 2018 başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl belli aralıklarla düzenli olarak yapılan DGS sınavı tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde de yer verilen sınav tarihleri için haberimizi inceleyebilirsiniz.

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DGS 2018 NE ZAMAN?

2018 DGS başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden gerçekleştirilebilecek. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların ise 2 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanması ön görülüyor.

ÖSYM, DGS SINAVLARINI MASAYA YATIRDI

ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısı, Atılım Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlara yönelik analizleri içeren değerlendirme raporları yayımlamaya 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu ile başladıklarını belirterek, yeni oluşturulan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu'nun sınavlara ilişkin hazırlanan raporlara büyük destek verdiğini ifade etti.

Sınav değerlendirme raporlarının ikincisine DGS ile devam edeceklerini açıklayan Özer, 2017-DGS sınavının değerlendirme raporunun hazırlık çalışmalarının sürdüğünü, raporun ilk halini bu toplantıda ele aldıklarını belirtti. Yapılabilecek iyileştirmelerin rapor ışığında etraflıca tartışıldığını kaydeden Özer, son şekli gelecek haftalarda verilecek raporu mart ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Toplantıya ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı Yıldız ve ÖSYM uzmanları katıldı.

NE TÜR BİR SINAV OLACAK?

Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buna göre ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav saat 09:30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS’ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

- Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

- Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

- 6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

- Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

- 2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı