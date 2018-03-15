Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar, yoğun ilgi görüyor.

Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ama kendileri o fırsatı yakalayamayan pek çok kadın, bu kurslar sayesinde okuryazar olma imkanı yakalıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Ahmet Şahan ile birlikte, Yavuz Selim İlkokulu'nda açılan kursu ziyaret eden Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, kursiyerlerle sohbet etti.

Budan, ziyarette yaptığı açıklamada, seferberlik kapsamında Afşin'de 51 kurs açıldığını ve 627 kişinin bu kurslardan yararlandığını söyledi.

Okuma yazma bilmeyen tek bir kişinin kalmamasını hedeflediklerini dile getiren Budan, şunları kaydetti:

"Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Gönül isterdi ki bu kursları açmaya gerek kalmasa, tüm vatandaşlarımız vaktinde bu eğitimi almış olsa ama çeşitli nedenlerle bu eğitim imkanından mahrum kalmış vatandaşlarımızın açığını kapatmak için Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşlerinin başlattığı bu seferberliğe, olan gücümüzle destek veriyoruz. Kurslar bittiğinde, katılım sağlayan vatandaşlarımız birinci kademe okuryazar belgesini almış olacaklar."

"Eğitimin zamanı, sınırı ve yaşı yok" diyen Budan, "Bu kursların ardından isteyen vatandaşlarımız, ilkokul diploması yerine geçen ikinci kademe kurslar için müracaat edebilirler. Yeter ki vatandaşlarımız bizlerden talep etsinler. Kurslarımıza daha çok annelerimiz, ablalarımız ilgi gösteriyor ve sınıfları dolduruyorlar. Kurslarda emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar, geçen yılların açığını kapatmaktan mutlu

Seferberlik anlayışıyla açılan kurslar, en çok, çeşitli nedenlerle zamanında okula gitme fırsatı bulamayan kadınları mutlu etti.

Kursiyerlerden 54 yaşındaki ev hanımı Yeter Özdemir, okuma yazma öğrenmeyi çok istediğini dile getirdi.

Kursların açılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Özdemir, "Kursta başarılı olmak, okumak istiyorum. İkisi erkek, beşi kız, yedi çocuğum var. Hepsini de okutarak avukat, mühendis, hemşire ve memur yaptım. İnşallah sıra bize geldi, ben de okuyacağım." diye konuştu.

Ev hanımı Habibe Ceviz de okumanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, kursa katılmaktan mutlu olduğunu, öğretilenleri öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Ziyarette, Kaymakam Budan ve beraberindekiler, kursiyerlere kırtasiye malzemesi hediye etti.