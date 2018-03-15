Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler özellikle tıp eğitimi almak için gelişmiş ve uluslararası düzeydeki eğitim standartlarını göz önünde bulundurarak Türkiye'yi tercih ediyor.

Türkiye'deki pek çok tıp fakültesinde eğitim alan yabancı öğrencilerin tercihlerinden birisi de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu.

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu bünyesinde bulunan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (TEPDAD) tarafından akredite edilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çeşitli ülkelerden 172 uluslararası öğrenci tıp eğitimi alıyor.

Kendisi de bir tıp doktoru olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesinin yabancı öğrencilerin özellikle tercih ettiği bir üniversite olduğunu söyledi.

2 bin 657 uluslararası yabancı öğrencinin çeşitli bölümlerde eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, "Uluslararası öğrencilerimiz özellikle tıp fakültemizi tercih ediyor. Bin 501 tıp fakültesi öğrencimizin 172'si uluslararası öğrencidir. Özellikle 12 Balkan ülkesinden 130 tıp öğrencimiz var. Her geçen yıl biz uluslararası öğrenci kontenjanlarımızı artırıyoruz. Bu yıl da 260 kontenjanımızın 50'si uluslararası öğrencilerden oluşacak." diye konuştu.

"Hekimlik çok kutsal ve güzel bir meslek"

Akredite eğitimle uluslararası bir fakülte haline geldiklerini anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın 54 ülkesinden bize öğrenciler geliyor, aynı sıralarda eğitim görüyorlar ve yetişiyorlar. Hekimlik çok kutsal ve güzel bir meslek. Hekimler aynı zamanda toplumu domine eden eğitimli kitlelerdir. Hekimler bulundukları toplumlarda her anlamda toplumsal sağlığa hizmet edecekler, belki idareci ve yönetici olacaklar, belki o ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı olacaklar. En önemli görev insan yetiştirmek. İnşallah buna bir katkımız oluyor. O insanlar gittikleri ülkelerde bu bayrağın altında eğitim görmüşler, bir gönül bağları oluyor. Onları gittikleri ülkelerde de desteklemeye devam ediyoruz."

12 Balkan ülkesi ile Yemen, Moritanya, Çin, Almanya, İran, Kanada, Malavi, Ürdün, Afganistan, Filistin, Mambia, Moğalistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan öğrencilere tıp eğitimi verdiklerini belirten Tabakoğlu, tüm hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Türkiye'de okumayı hayal ediyordum"

TÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Afganistanlı Najla Sadat (23) Türkiye'de eğitim almaktan memnun olduklarını söyledi.

Edirne'nin de eğitim için güzel bir şehir olduğunu belirten Sadat, şöyle devam etti:

"Kütüphane, hastane, yurt, okul hepsi yakın mesafede olduğu için zaman kaybımız olmuyor. Afganistan'dayken Türkiye'de okumayı hayal ediyordum. Başvurudan sonra sınava girdim kazandım. Burada okumaktan çok mutluyum. Afganistan'da herkes Türkiye'yi sever. Özbekler, Türkmenler Türkiye'yi 'anavatan' diyerek seviyor. Anavatanımızda okuyoruz ve burada yabancılık çekmiyoruz. Arkadaşlarımız da çok iyi davranıyor. Bizi yabancı olarak görmüyorlar. Kendi ülkemizde okuyor gibi eğitimimize devam ediyoruz. Mezun olduktan sonra ülkeme dönerek, burada aldığım eğitimleri orada hekim olarak uygulamak istiyorum."

TÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Kosova uyruklu Valmir Hoxha (25), da hem öğretim görevlilerinin hem de arkadaşlarının kendileriyle ilgilendiğini bu nedenle yabancılık çekmediğini belirterek, "Hekimliği Türkiye'de çok iyi bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum. Tıp eğitimimin uzmanlık alanını da Türkiye'de yaparak burada çalışmak istiyorum." dedi.

"Türkiye'de eğitimim çok iyi"

TÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Afganistan uyruklu Ahmed Şah (24) ise tüm Türk arkadaşlarına kendisine iyi davrandığı ve yabancılık çektirmediği için teşekkür ettiğini söyledi. Türkiye'de eğitimin çok iyi olduğunu aktaran Şah, "Biz eğitimimizi, öğrendiklerimizi kendi ülkelerimize gidip, zayıf insanlara ve hastalara yardım etmek için kullanacağız. Yabancı uyruklu bir öğrenciyim ama kendimi başka bir ülkedeymişim gibi hissetmiyorum. Türkiye'yi ikinci evim olarak görüyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum ve çok mutluyum burada." şeklinde konuştu.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da özellikle tıp fakültesinde eğitim alan uluslararası öğrencilerin ülkelerine dönerek sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

Uluslararası öğrencilere yardımcı olduklarını anlatan Çalışkan, "Onlara eğitimlerinin yanı sıra sosyal faaliyetler de sunarak ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Onların sosyal hayata daha iyi şekilde adapte olmalarını ve iyi bir şekilde kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu noktada onlara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Tıp öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.