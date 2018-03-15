Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6. Küresel Bakü Forumu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, konakladığı otelde Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladıkları Yıldırım'a, bir kutu içinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik için yazdıkları mektupları, yaptıkları resimleri ve Azerbaycan bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i sundu.

Azerbaycan bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i öpen Yıldırım, aldıkları emanetleri en kısa süre içinde askerlere ulaştıracaklarını belirterek, "Biz boşuna tek millet iki devlet demiyoruz. Türkiye'deki çocuklarımız gibi Bakü'deki çocuklarımızın kalbi de Mehmetçiğimizle. Geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımız da bizlerden sonra bu anlayışı en iyi şekilde devam ettireceklerinin en güzel örneğini verdiler. Kendilerini kutluyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım, başarılar dilediği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerden duygulandıran mektuplar

Öğrencilerinden Leman Sadıkzade, Mehmetçik'in arkasında ona her zaman sahip çıkacak bir milletin olduğunu belirterek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bir toprağın, bir milletin, bir hedefin kahramanları. Çocukluk masallarımın, var olduğum günlerin sahipleri. Geceleri gün gibi doğan, kara bulutlardan sıyrılıp üstümüze rahmet gibi yağan yağmur taneleri, benim yiğitlerim. Belki ben ısınırken ocağın başında, sizler soğuktan titrememek için koştunuz. Ben rahat uykudayken, siz uyumadan sine gerdiniz düşmana. Ben yaşarken yarınlara, siz tüm kutsallığınızla şehit oldunuz."

Öğrencilerden Nihat Nesirzade ise mektubunda "Ey şanlı Türk askeri! Biz Avrupa'ya diz çöktüren şanlı Atilla'nın, 40 kişiyle koskoca Çin ordusunun karşısına çıkan Kürşad'ın, Sultan Alp Arslan'ın, Fatih'in torunlarıyız. Şimdi sizler zaferlerinizle tüm dünyayı titretiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Şemsiye İsmayıllı ise mektubunda askerlere, "Dirayetli ol! Düşün ki sen sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının hem de Azerbaycan'ın gururusun. Allah yardımcın olsun." diye seslendi.