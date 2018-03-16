Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IOS sistemler için de geliştirilen uygulama, akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale getirildi.

Kullanıcılar, uygulamada harflerin yazılış yöntemlerini ve farklı şekilde yazılışlarını görebilecek, harfleri sesli olarak dinleyebilecek.

Uygulama, harflerin doğru şekilde yazılmasını kolaylaştıran bir ara yüzle çizgi kontrolü yapılmasına da kolaylık sağlayacak.

Öte yandan YEĞİTEK EBA stüdyolarında, öğretmen eşliğinde sınıf ortamında okuma yazma öğreten örnek ders videolarının çekimine devam ediliyor.