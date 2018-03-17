Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmaya tarih kategorisinde “Unutulan Zafer: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Osmanlı Toplumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” konulu çalışmasıyla katılarak birinci olan Ercüment Yavuz Korkmaz ödülünü Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’ın elinden aldı. Korkmaz elde ettiği birincilikle Antalya’da düzenlenecek olan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur “Yarışmaya 985 proje katıldı. İhlas Koleji olarak üç proje ile bölge finallerine kaldık. Ercüment Yavuz Korkmaz’ın yanı sıra öğrencilerimiz Kemal Karaağaçlı ve Selim Kaya ile Eren Gün de projeleriyle finalde yarıştılar. Onları da tebrik ediyorum” dedi. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışma için uzun süredir çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.