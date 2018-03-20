Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS başvuruları için son günler... Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı başvuru ücretinin geçtimiz günlerde belli olmasının ardından YKS ücreti ne kadar? YKS ücreti hangi bankalara yatırılabilir? soruları gündeme gelmeye başladı. YKS başvuruları 21 Mart tarihinde sonra erecek. Sınav ücret ödemesi için son gün ise 22 Mart 2018. Merakla araştırılan bu konu hakkındaki detaylar sizler için hazırladığımız haberimizde. İşte YKS ücretleri, başvuruları ile ilgili detaylar...

YSK BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 2018-YKS kılavuzuna göre, başvurular 1-21 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücretleri ödemesi için son gün ise 22 Mart 2018. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarının ücretleri 50’şer lira. Başvuru ücretiyle sınav koordinatörlüklerinden yeniden şifre edinme ücreti 5 TL, ek yerleştirme ücreti 15 TL. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü ise 4 Nisan. Sınav ücretinin aynı gün ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru gününde TYT, AYT, YDT sınav ücretleri ise 75 TL olacak.

YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar isteğe bağlı. 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler; ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar; ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar; ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar 2018-YKS’ye başvurabilecekler. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlarla özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunlu.

YKS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurmak isteyen adaylar kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı yani son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar. Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak. Adaylar, kılavuzun dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklar.

BAŞVURU ÜCRETİNİ YATIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek. Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek.

ÜCRETLER NASIL YATIRILACAK?

2018 YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ‘ödemeler' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Sadece TYT’ye girecek adaylar 50, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100, hepsine girecekler ise 150 TL yatıracaklar.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılacak olan ve binlerce lise öğrencisinin gireceği YKS sınavına başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.