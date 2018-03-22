Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Etkinlikte dans edip şarkı söyleyen özel çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı kestiler.

SEVGİ BAĞLARI ÇOK KUVVETLİ

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlamalarına katılan Yusuf Hamza’nın annesi Hediye Tayanç, “Çocuğumun sevgi bağı çok kuvvetli. Kucağıma aldığım zaman kafasını omuzuma koyuyor, sarılıyor. O zaman dünya benim oluyor sanki. 4 çocuk annesiyim ama hiçbiri Yusuf Hamza gibi sarılmadı. Onlar da seviyor beni ama Yusuf Hamza’nın sevgisi bir başka” diye duygularını anlattı.

KÜÇÜK ŞEYLERDEN MUTLU OLUYORLAR

Günün pastasını Down sendromlu çocuklar kesti... Etkinliğe katılan Beyza’nın annesi Sevim Topal Beyza’nın annesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Beyza bizim 3. çocuğumuz. 10 tane çocuğumun olacağını, 10’unun da Down sendromlu olabileceğini bilsem yine dünyaya getiririm. Çünkü sevgileri çok farklı. Çok küçük şeylerden mutlu olan çocuklar” dedi.