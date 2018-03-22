Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın en işlek bölgesi olan Kafeler Caddesi üzerine, Kültür Parkı’nın hemen karşısına konumlandırılan kitap tasarımlı Cemalettini Aksarayi Bilgi Evi’ne Aksaraylılar büyük ilgi gösteriyor. Şehrin en işlek caddesi üzerine yerleştirilen ilginç tasarımlı Bilgi Evi’ne, yoldan geçenler dönüp bir kez daha bakıyor.

Kısakürek ile Nazım aynı rafta

Ocak ayında faaliyete geçen Bilgi Evi’nde Yaşar Kemal’den Nazım Hikmete, Necip Fazıl Kısakürek’ten Umberto Eco’ya kadar onlarca ünlü yazarların klasik ve kült serileri yer alıyor. İsteyen öğrenciler, Bilgi Evi’ne kaydını yaptırıyor ve 15 gün süreyle kitap alabiliyor ya da kayıt yaptırmadan Bilgi Evi’nde okuyabiliyor. İki katlı olarak tasarlanan Bilgi Evi’nin alt katı kitapların olduğu kütüphane, üst katı ise kitap okuma odası olarak kullanılıyor. İyi havalarda Bilgi Evi’nin dışına da masa sandalye ilave edilerek kapasitesi arttırılabiliyor. Aynı anda 30 kişinin oturup kitap okuyabildiği Bilgi Evi, yazın dış mekan kullanımı ile 50 kişilik kapasiteye ulaşabiliyor. Daha şimdiden 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı Cemalettini Aksarayi Bilgi Evi’ne yıl sonuna kadar 3 bin öğrencinin kayıt yapıp düzenli olarak kitap okuması bekleniyor.

Yazar buluşmaları yapılacak

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Bilgi Evi’nin Aksaray’da yoğun ilgi gördüğünü, bu yüzden şehrin birçok yerinde hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Yazgı, Bilgi Evi’nin kentte öğrencilerin en kolay ulaşabilecekleri yerlere konumlandıracaklarını belirterek, “Dünya klasikleri ile çok aşırı uçta olmayan ve her düşünceye hitap eden yazarların önemli eserlerini burada topladık ve bunları sürekli olarak yenileyeceğiz. Bir öğrenci buradaki eserlerin tamamını satın almak istese neredeyse bir servet ödemesi gerekir. Ancak biz bu eserleri öğrencilerimize hem ücretsiz sunuyoruz hem de ayağına kadar götürüyoruz. Tek isteğimiz öğrencilerimizin öğrenim sürecinde iş hayatına atılmadan önce önemli eserleri okumalarını sağlamak. Zira bu eserler her alanda insana katkı sağlıyor” dedi. Başkan Haluk Şahin Yazgı, güneşli mevsimlerde, bilgi evinde yazar öğrenci buluşmaları da organize edeceklerini söyledi.

En çok onlar okunuyor

Cemalettini Aksarayi Bilgi Evi’nde, Tolstoy’dan, Shakespeare’e, Umberto Eco’dan, Herman Hesse’ye, Kemal İnalcık’tan Orhan Pamuk’a, Yaşar Kemal’e, Necip Fazıl Kısakürek’e, İlber Ortaylı’ya, Mine Urgan’a, Ahmet Ümit’e ve Kenal Karpat’a kadar onlarca yazarın klasik ve kült eserlerin serileri bulunuyor. Bilgi Evi yetkilileri, şu ana kadar en çok talep gören eserler arasında, Nihal Atsız, Stefan Zweig, George Oliver, Cengiz Aytmatov, Franz Kafka, Orhan Kemal, Hasan Ali Yücel’in eserleri olduğunu, çok talep gören eserlerin sayısını arttıracaklarını belirttiler. Bilgi evi haftanın 6 günü 9.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.







Fotoğraf açıklaması:



Cemalettini Aksarayi Bilgi Evi (Halk Kütüphanesi) iki katlı oval formda tasarlandı. Alt katta, öğrencilerin kayıt yapıp kitapları seçtikleri bölüm, içerden merdivenle çıkılan üst katta ise rahat sedir koltuklarda kitaplarını okuyabilecekleri oda bulunuyor. Öğrencilere, buraya dışarıdan aldıkları içecekleri getirmelerine izin veriliyor.