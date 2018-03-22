Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB 5000 ücretli öğretmen alımı gerçekleştirecek. 95 maddelik torba yasa kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak meclisten geçti. Torba yasasının 94. Maddesine göre 5000 ücretli öğretmen alımı olacak. Ücretli öğretmen başvuru kılavuzu ve takvimi MEB’in önümüzdeki günlerde takvim ve kılavuzu yayınlaması bekleniyor.



2018 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak ücretli öğretmen 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ücretli öğretmen olarak görev yapıyor olacak. Yani bu sene ücretli öğretmen olarak çalışmayanlar başvuru yapamayacaklar. En az 540 gün sigorta pirimi ödenmiş olması gerekli. Başvuru yapacak ücretli öğretmenin en az ücretli çalıştığı sürelerden 540 günlük sigortasının yatırılmış olması gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 48 inci maddede belirtilen memurluk atanma genel şartlarını taşımalıdır. Ayrıca öğretmenliğe atanabilmek için aranan Özel şartları da taşıması gerekmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık veya malulllük aylığı almaya hak kazanmamış olma şartı. KPSS’de MEB tarafından belirlenen taban puanı alma şartı