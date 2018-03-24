Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bornova ilçesindeki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulunda pilot olarak başlatılan proje kapsamında, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verildi. Çocuklar, bilgisayar oyunlarına yeni bilgiler eklemeyi öğrendi.

Kodlama becerilerini kullanan öğrenciler, bilgisayar oyununda kendi sanal dünyalarını oluştururken oluşturuculuklarını da ön plana çıkarıyor.

Öğrenciler matematikten fen bilgisine, tarihten coğrafyaya tüm derslerde öğrendiği bilgileri oyuna ekleyebiliyor. Oyundaki karakter sanal dünyada dolaşırken, çocuklar da eklenen bilgi notları sayesinde öğrendiklerini pekiştiriyor.

Oyunda bir üst seviyeye geçebilmek için küçük sınavlar yapılıyor. Sanal dünyada ilerleyen karakterin görevleri arasında, sorulara doğru cevap vermek de yer alıyor. Doğru yanıtı bilmeyen öğrenci, diğer aşamaya geçemiyor. Böylece derste öğrendiğini unutan öğrenciler, bölümü geçebilmek için araştırma yaparak, doğru cevabı buluyor.

Kodlama eğitimi sayesinde, sınavlardan ve soru çözmekten sıkılan öğrenciler için soru çözmek, öğrendiklerini tekrar etmek, yeni bilgiler edinmek eğlenceli hale dönüşüyor.

"Hem kodlamayı öğreniyorlar hem de dersleri"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelindeki 15 merkezde, ilkokul 1. sınıf düzeyinden itibaren kodlama eğitimi verdiklerini belirtti.

Çocukların, karşısında çok vakit geçirdikleri bilgisayar oyunlarını, eğitimin bir parçası haline getirmeye çalıştıklarını kaydeden Yahşi, bu oyunların, onların hayatında bir gerçek olduğuna dikkati çekti.

Yahşi, pilot uygulamada elde edilecek sonuçlara göre uygulamanın İzmir geneline yayılacağını anlatarak, "Çalışmalarımız uzman ekibimizle hassas bir şekilde yürütülüyor. Çocukların gelişimini, pedagojiyi dikkate alıyoruz. Hem kodlamayı öğreniyorlar hem de dersleri." ifadelerini kullandı.

Gelişimlerine uygun oyunlar seçildi

Öğretmenlerin, çocukların gelişimi açısından uygun buldukları oyunlar üzerinde çalıştıklarını belirten Yahşi, şöyle devam etti:

"Çocuğumuza zarar verecek oyunları tasvip etmiyoruz. Gelişim evrelerine uygun, bilgisayar ve rehber öğretmenlerinizin uygun gördüğü oyunlar çerçevesinde yürüyoruz. Çocukların, bilgisayar karşısında uzun zaman geçirdiğini biliyoruz. Amacımız çocukların daha bilinçli, dikkatli şekilde bilgisayarın karşısında zaman geçirmeleri. Bu sırada da mümkün mertebe eğitime kaydırma noktasında tedbir alıyoruz. Oyun oynarken daha fazla soru çözmelerini sağlıyoruz. Eğlenerek öğrenecekler."

Öğrenciler memnun

Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Efe Çoban, kodlama eğitimiyle eğlenirken öğrenebileceklerini gördüklerini ifade ederek, fen bilgisi dersinde öğrendiklerini, sanal dünyasını oluştururken kullandığını söyledi.

Çoban, hafta içi 1 saat, hafta sonları ise daha fazla süre bilgisayar oynadığını aktararak, "Bundan sonra bu oyunu oynarım. Zevkli, öğreniyorsun. Soru yazarken cevabı da bilmek zorundasın. Konuları daha iyi öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencilerinden Gönül Sürer de oyuna bilgiler eklerken, sorular yazarken derste öğrendiklerini kullandığını ifade etti.

Sürer, "Benim oyunumda soruları bilemeyince oyun seviyesi en başa dönüyor. Her soruyu bildikçe karakter altın kazanıyor. Ne kadar çok altın toplarsa o kadar çok başarılı olduğunu gösteriyor. Bu oyunla hem tarihi, hem de bilmediğim kodları öğrendim. Günde 1 saat bilgisayar oyunu oynayan biriyim." diye konuştu.