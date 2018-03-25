Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla bu yıl kütüphanecilik alanında birçok yeni ve farklı proje hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, özellikle okuma yazma bilmeyen yaşlıların büyük ilgi gösterdiği Okuryazarlık Seferberliği'ne Türkiye genelindeki bin 150 halk kütüphanesi üzerinden de destek verilecek.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce planlamaları yapılan projeye göre, seferberlik kapsamında tüm vatandaşların okuma yazma öğrenmesini sağlamak üzere halk kütüphanelerinde kurslar düzenlenecek.

Bakanlık, gönüllülerin ve öğretmenlerin de desteğini alarak gerçekleştirilecek okuma yazma kursları için halk kütüphanelerine gerekli materyallerin sağlanması çalışmalarını sürdürüyor. Kursların yakın bir zamanda tüm halk kütüphanelerinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Halk kütüphaneleri cep telefonlarına taşınacak

Öte yandan Bakanlık, herkesin her yerden bilgiye erişimini sağlamak amacıyla halk kütüphanelerini "mobil uygulama" üzerinden cep telefonlarına taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Uygulamada, IOS ve Android işletim sistemlerini destekleyen cep telefonları üzerinden basılı bir kitabın barkodunu okutan kullanıcı, kitabın hangi kütüphanede bulunduğunu, ödünç verilip verilmediğini, rafta olup olmadığını rahatlıkla görebilecek ve isterse kitabı ayırabilecek.

En yakın kütüphanenin koordinatları ile yer bilgisi de görülerek rota oluşturulabilecek uygulamada, Bakanlıkça hizmete sunulan "e-kitaplara" da erişilebilecek.

Vatandaşlara "dijital okuryazarlık" anlatılacak

Bakanlıkça önümüzdeki dönem başlatılacak "Üreten Kütüphane" projesiyle de vatandaşlara interneti doğru kullanabilmeleri için bilinçlendirme çalışmalarını içeren "dijital okuryazarlık" eğitimleri verilecek.

Ayrıca dünya kütüphanelerinde kurulan ve insanların üç boyutlu yazıcılar, şekillendirme makinaları, elektronik kodlama, robotik ve ahşap tasarım makinalarını ücretsiz bir şekilde deneyimlemelerini sağlayan "maker atölyeleri"nin Türkiye'de 5 farklı şehirde bulunan halk kütüphanelerinde uygulamaya konulması planlanıyor.

Kütüphanelerde kurulacak "maker atölyeleri" ile ziyaretçilerin bilim, teknoloji, tasarım ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik üretimlere dahil edilebilmesi amaçlanıyor.

Gezici Kütüphaneler AVM'lerde

Öte yandan Bakanlık, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında, gezici kütüphaneleri başkentteki AVM'lere taşıyacak.

Bu hafta içerisinde çok sayıda ziyaretçisi bulunan Kızılay Meydan, Optimum, Cepa, Ankamall, Forum Ankara, Natavega alışveriş merkezlerinde gezici kütüphane araçları ile kütüphane tanıtımı yapılacak, üyelik ve kitap ödünç verme hizmeti sunulacak.

Gezici kütüphanelerde Ankara'da bulunan tüm halk kütüphanelerini ve kütüphane hizmetlerini tanıtan broşürler dağıtılacak.