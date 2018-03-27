Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avrupa Birliği (AB) ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) iş birliğiyle Türkiye'de yaşayan Suriyeli gençler, üniversiteye hazırlanacak.

YTB ve BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Suriye mülteci krizinin etkilerini hafifletmek için Türkiye'deki ulusal kurumların desteklenmesi" ve "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yüksek öğretime erişimlerinin desteklenmesi" projeleri, AB ve Türkiye'nin finans desteğiyle yürütülüyor.

Projeler, Türkiye'de yüksek öğrenim programlarına kaydolan Suriyeli öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor.

Söz konusu projeler kapsamında, 2017-2018 akademik yılında 4200’den fazla lise mezunu Suriyeli genç, 9 aylık yoğun bir Türkçe programını tamamlayarak üniversitelere giriş için gerekli Türkçe dil yeterliliğini kazanma fırsatı yakalayacak.

Katılımcılardan öğrenim harcı alınmaması kararlaştırılan projelerde Suriyeli gençler, Türkçe konuşma, okuma ve yazmayı öğrenecek.

YTB Başkanı Mehmet Köse, yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak Suriyeli gençlere yönelik uzun vadeli projelerin, aynı zamanda dünya barışına da katkı sağlayacağının altını çizdi.

Köse, “Suriye’deki iç savaş, tamiri uzun zaman alacak altyapı tahribatlarına sebep olmuş olabilir. Ancak bundan daha önemli bir husus, yerlerinden edilmiş Suriyeli gençlerin, gittikleri ülkelerde geçirecekleri zamanı, kendi ülkelerinin geleceğini de düşünerek iyi bir şekilde değerlendirebilmelerinin sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür insanlık dramlarının yaşandığı ülkelerdeki genç nüfusun, yaşanan olaylar yüzünden "kayıp nesil" olarak adlandırıldığına dikkati çeken Köse, "Ancak uluslararası toplumun da bilinçli katkılarıyla, bulundukları ev sahibi ülkelerde Suriyeli gençlere verilecek eğitim imkanı, bu gençlerin ‘kayıp nesil’ değil, bilakis Suriye’nin geleceği açısından ‘kurucu nesil’ olmalarını sağlayabilecektir. Günümüzde bölgesel ve küresel barışın sütunlarından birini bu konunun oluşturduğundan şüphe yoktur.” dedi.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp da projelerin önemine dair, "Bu iki proje, Türk makamları, BMMYK ve AB Türkiye Delegasyonu arasındaki etkili iş birliğinin ve sorumluluk paylaşımının iyi birer örneği. Bu ortak çalışmalar sayesinde Suriyeli gençler, üniversiteye gitme hayallerini gerçekleştirme ve sonrasında da yaşadıkları topluma nitelikli meslek sahipleri olarak katkıda bulunma fırsatına kavuşacaklar.” ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Eğitim, mültecilere verdiğimiz desteğin kilit noktalarından biri. Türkiye’nin Suriyeli mültecilere öğrenim harcı muafiyeti tanımış olması, bizlerin hem BMMYK hem de YTB gibi Türk kurumları ile birlikte bu tür projeler yürütmemize olanak sağlıyor. Gençlerin eğitime erişimlerinin kolaylaştırılmasının onlara geleceklerini inşa etmeleri açısından büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.