Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB AÖL sınav yeri öğrenme ve AÖL sınav sorgulama sayfası haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yapılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş yeri ve tarihi açıklandı. Binlerce kişi lise mezunu olabilmek, hayallerine kavuşabilmek ve ya iş yerinde yükselebilmek için AÖL sınavını geçmek istiyor. AÖL sınavına girecek adaylar '2018 MEB AÖL sınav yeri öğrenme', AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, AÖL sınav tarihi, MEB öğrenc, girişi gibi sorgulamalara devam ediyor. İşte Bakanlık tarafından açıklanan sınav giriş yeri tarihi ve kılavuzu...

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MEB’in aol.meb.gov.tr adresinde sınav giriş belgesi yayınlanıyor. Bakanlık belgeyi yayınladığı an öğrenciler şifre üzerinden belgeyi alabilecek. Bakanlığın resmi sayfasına gitmek için tıklayınız

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞREN -TIKLA

MEB tarafından yapılan açıklamada, “31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.” denildi.

AÖL SINAV TARİHLERİ

17-18 Mart 2018 tarihlerinde yapılması beklenen sınavlarda MEB sınav tarihlerini ileri bir tarihe atadı. Buna göre güncellenen sınav tarihleri olarak, 31 Mart 2018 tarihinde ilk oturum gerçekleşecek. Oturum 09:30’ta başlıyor.

İkinci oturum, 31 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00’te yapılacak. Son oturum olan üçüncü oturum ise 1 Nisan 2018 tarihinde saat 15:00’te yapılacak.

SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

1 Nisan’da son oturum yapıldıktan sonra MEB sınav soruları ve cevapları, ÖDSGM sayfasında 2-3 gün içerisinde yayınlıyor. Sınav sorularının hepsi yayınlanırken, öğrenciler sınavda doğru cevapladığı sorular üzerinden aldıkları puanı hesaplayabilecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı geçmil sınavdaki soruları yayınladı. Sınav soru ve cevapları görmek için tıklayınız

SINAV İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bakanlığın sınav kılavuzunda yayımladığı bilgilere göre; Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtiraz sayfasına gitmek için tıklayınız

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvimi içerisinde 2017-2018 üçüncü dönem kayıt yenileme işlemleri, 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Ders seçme ve Sınav İrtibat Merkezi (öğrencinin girmek istediği sınav yerleri) aynı gün yaparken öğretim lisesinde okuyan öğrenciler bu tarihler arasından yenileme işlemlerini yaptırma zorunluluğu vardır.