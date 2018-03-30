Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulun Girişimcilik Kulübü’nün kurduğu Genç Başarı şirketi tarafından satılan tohumlu kalemleri alan öğrenciler hatıra ormanı için ilk adımı attı. Ayrıca kalem satışlarından elde edilen gelirler, okulun bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan “Afrika’da Su Kuyusu Projesi"ne aktarılacak. Sınıflardaki saksılarda “Yeşil Sınıf Yemyeşil Gelecek” sloganıyla filizlenecek tohumlar, fidan haline gelince bir hatıra ormanı oluşturulacak. Konuyla ilgili konuşan İhlâs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Hayat döngüsünün devamı ağaçlara ihtiyacımız var. Projemiz çocuklarımıza bu bilinci aşılayacak” dedi.