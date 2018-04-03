Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim sistemizde ÖSS, YGS, LYS derken bu sene ilk kez uygulanacak olan herkesin merakla beklediği YKS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) 23-24 Haziran'da yapılacak. Başvuru süresini kaçırdığı için üzülenler için geç başvuru için son gün yarın. Bu şansı da kaybedenler bir dahaki seneyi bekleyerek. Üniversite hayallerine veda edecek.YKS başvuruları bitti mi? YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? gibi soruların cevabı haberimizde.

YKS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvurularını kaçıranlar için geç başvuru tarihi 4 Nisan. Fakat bu adaylar her oturum için 50 yerine 75'er lira ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini bankalara veya ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75'er TL olacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Normal başvurularda, sınav merkezi her oturum için (TYT, AYT, Yabancı Dil) 50 Türk Lirası alırken, geç başvuru ücreti her oturum için 75 Türk Lirası olarak açıklandı. TYT – AYT sınavına girecek olanlar sınav merkezine 150 Türk Lirası yatırması gerekiyor.