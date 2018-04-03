Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların dijital fırtına ve kuşatmanın içinde olduğunu, bu konuda annelere, babalara ve öğretmenlere görevler düştüğünü söyledi.

Çocukların daha çok kitap okuma alışkanlığı kazanmasının önemine işaret eden Kocatürk, şu önerilerde bulundu:

"Bugün ilgi alanı çok genişlemiş, dikkati dağılmış bir nesil geliyor. Bu çocukların dikkatlerini dağıtmadan başka bir hayal dünyasının içine girmelerinin mümkünlüğünü, çocukların çocuk kitaplarıyla tanışması, okunmasından geçtiğini bütün dünya söylüyor. Onun için bizim çok fazla çocuklarımıza ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de ortalama çocukların ödev yaptığı saat 24, bütün dünyanın ortalaması ise 13 saat."

Dijital dünyada çocukların ilgisini çekebilecek dijital kitaplar çıkabileceğini de belirten Kocatürk, "Onlar da yavaş yavaş geliyor zaten. Onun için ben umutsuz değilim." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden kitap satışı

İnternet üzerinden kitap alışverişi konusuna da değerlendiren Kocatürk, Türkiye'nin bu konuda dünya ortalamalarının gerisinde olduğunu bildirdi.

Son yıllarda internet üzerinden kitap alışverişinde bir artış olduğunu ancak bunun istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliğinin istatistiklerine göre 2006 yılında internet üzerinden kitap satışının yüzde 2,5-3 civarındayken bugün bu oranın yüzde 11-12'ye kadar yükseldiğini vurguladı.

Kocatürk, internetten satışlarda kitapçıları zor durumda bırakacak indirimlere karşı olduklarının altını çizen şunları kaydetti:

"Bütün Avrupa'da sabit fiyat yasası dedikleri yasayla daha çok kitapçıların hayatta kaldığı, insanların kitapçılara gittikleri, kitapçılar üzerinden kitaplarını edindikleri ama vakit bulamadıkları zaman da e-ticaret üzerinden kitaplarını aldıkları bir sistem açısından bir sabit fiyat yasasına ihtiyacımız var çünkü o yıkıcı indirimler olduğu sürece kitapçıların yaşaması ve ayakta kalmaları zor olacağı için kitabın yayıncıların belirleyeceği fiyatlardan satılmasını, kitapçıların çoğalmasını istiyoruz."