Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu. Türk Konseyinin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye bulunuyor.

Türk Konseyi eğitim bakanlarınca, 22 Kasım 2014'te Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı gereğince üye ülkelerin ortaokul ve liselerinde ortak okutulacak tarih kitaplarının hazırlanması gündeme geldi. Ortak Türk Tarihi kitabının yazım süreci uluslararası uzmanların da katıldığı bir komisyon tarafından yürütüldü.

Son aşamaya gelindi

Türk Konseyince Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderilen mektupta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi ile başlayan ve tüm devlet başkanlarının himayeleri ile sürdürülen "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının hazırlanmasında son aşamaya gelindiği aktarıldı.

Bakan Yılmaz da dersin hazırlıkları süren yeni müfredata dahil edilmesi talebi üzerine söz konusu dersin kitabına ilişkin değerlendirmenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılması talimatını verdi.

Gelecek yıldan itibaren seçebilecek

Bu kapsamda, "Ortak Türk Tarihi" taslak kitabının inceleme çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında ortak okutulacak ders, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına alındı. Söz konusu ders, ortaokul haftalık ders çizelgesine de yansıtıldı. Öğrenciler, bu dersi gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçebilecek.