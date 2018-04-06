Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Mart YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi aradıklarınız burada. YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? sorusunA cevap arayanlar, 17 Mart YÖKDİL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz bu haberden öğrenebilir. 17 Mart'ta YÖKDİL sınavına giren adaylar, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak duyuruyu dört gözle bekliyor. Öyle ki Twitter'dan ilgili kurumun resmî hesabına binlerce mesaj yağıyor. Bir önceki dönemlerde yapılan YÖKDİL sonuçları 15 gün sonra ilan ediliyordu. 17 Mart YÖKDİL sınavına giren adaylar ''YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, YÖKDİL sonuçları öğren'' gibi detayları merak ediyor. İşte 17 Mart YÖKDİL sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

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17 Mart YÖKDİL sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor

17 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen YÖKDİL sonuçlarının hala açıklanmaması üzerine adaylar sosyal medyadan yorumlarda bulundu.

Israrla bekliyorum f5 yapiyorum açıklayın artık su sınavı @AyseglCskn

Okul kapılarında kadro başvurusu için bekliyoruz dünden beri açıklayın artık YÖKDİL'i @Cumali@Cumaliii

YÖKDİL baraj puanı ne kadar?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL denklikte kullanılabilecek mi?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL’i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK’ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”

YÖKDİL hangi alanlarda yapılır?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

@onur_oncu7

#yökdil Bugün de aciklanmazsa aylardır beklediğim kadroya basvuramiyorum. Sayın #YektaSaraç lütfen mağdur etmeyin bizi

@serhatakin34

Binlerce insan #yökdil sonucunu bekliyor. Zaten hazır olan sonuçları niye açıklamıyorsunuz hocam? @yekta_sarac @Anadolu_Uni

@dyeslim

Gözünüzü seveyim açıklayın artık. #yökdil

@OZANAKIR6

#yökdil Arkadaşlar yarın cuma namazına yakın bir saatte açıklarlar genelde o saatte açıklıyorlar.

@dilarasamur1

#yökdil #yokdil ve sonsuza kadar açıklanmamış.. O uslu çocuklar şirinleri göremediği gibi sonuçları da öğrenememişler..

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@AyseglCskn

@yekta_sarac hocam 17 mart tarihli yökdil sonuçlarını bekliyoruz.

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@phoenixinodasi

#Yökdil yarın açıklanacak gibi geliyor. Hem de mesai saati bitimine yakın. Bugüne kadar beklediğim akademik olaylar hep öyle oldu ki bir sorun çıkarsa yetkiliye ulaşmak için pazartesiyi bekleyelim, o zamana kadar da gerginliğimiz geçsin.

özgecikliki bele

@pandorapan

Yökdil açıklansanda , sıradaki derdimize geçsek!

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@muliereirene

Bir kaç saatte bir yökdil açıklanmış mı diye bakmaktan usandım artık